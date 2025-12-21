Такі випадки підняли питання щодо готовності протиповітряної оборони Туреччини.

Туреччина збила дрон, який порушив її повітряний простір, та виявила ще два безпілотники впродовж пʼяти днів, що говорить про ескалацію інцидентів, які повʼязані з розширенням російської війни в Україні на Чорноморський регіон. Про це пише Euronews.

Зазначається, що БпЛА було збито винищувачем F-16 поблизу Чанкири, що за 120 км від Анкари.

Також ще один дрон було виявлено поблизу Коджаелі, близько за 30 км на південь від Стамбула. Тоді міністерство внутрішніх справ країни повідомило, що попередні висновки вказують на те, що безпілотник типу "Орлан-10" є російським та використовується для розвідки й спостереження.

Другий безпілотник знайшли на полі поблизу Баликесіра, приблизно за три години на південний захід від Стамбула.

"Через триваючу війну... наші партнери були попереджені, що обидві сторони повинні бути більш обережними щодо таких негативних явищ, що стосуються безпеки Чорного моря", - заявило міністерство.

Як пише Euronews, такі інциденти підняли питання щодо готовності протиповітряної оборони Туреччини, особливо після того, як перший дрон проник глибоко в повітряний простір країни, перш ніж був перехоплений.

Зокрема депутат опозиційної Республіканської народної партії країни (СНР) і колишній посол Намік Тан поставив під сумнів, чи достатньо потужна турецька радіолокаційна система, аби виявити дрон, що здатний наблизитися до столиці та важливих оборонних обʼєктів.

Водночас Міністерство оборони відкинуло таку претензію, наголосивши, що контроль повітряного простору Туреччини здійснюється постійно, а радіолокаційні системи раннього попередження, електронної війни та перехоплення "працюють у багаторівневій архітектурі".

"Процес щодо зазначеного безпілотника був успішно керований і завершений. Твердження про слабкість нашої системи протиповітряної оборони не відповідають дійсності", - запевнили у повідомленні.

У Міністерстві додали, що невеликий розмір БпЛА створював значні труднощі для його виявлення, що вимагало перехресної перевірки за допомогою декількох сенсорних систем.

Реакція президента Туреччини на вторгнення безпілотників

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган звернувся до України та Росії після інциденту з безпілотником над Чорним морем. Він зазначив, що завдання ударів по комерційних або цивільних суднах не приносить користі жодній зі сторін у війні між РФ та Україною.

"Ретельно дотримуючись Конвенції Монтре, ми запобігли поширенню війни на Чорне море. Однак нещодавні взаємні атаки становлять серйозну загрозу для безпеки судноплавства в Чорному морі. Атаки на комерційні та цивільні судна не приносять користі нікому. Ми чітко передаємо наші попередження з цього питання обом сторонам", - сказав Ердоган.

