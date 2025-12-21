Зазначається, що тепло та вода вже подається в будинки одеситів.

Ситуація з електропостачанням в Одесі покращується після нищівних російських ударів. Наразі в місті повного блекауту немає.

Про це розповів депутат Одеської районної ради Сергій Сізоненко в ефірі телеканалу Київ24.

За його словами, ситуація вже стабілізована, хоча ще тиждень тому у місті був повний блекаут.

"Зараз ситуація більш-менш стабільна, постачання електроенергії відновлено в домівках одеситів, постачання за графіком і, будемо сподіватися, що це буде не змінно. Ми розпочинали з того, що в нас світло було 2 години, а 22 години його не було, але потроху воно стабілізувалося і наразі приблизно 16 на 8", - розповів Сізоненко.

Також він зазначив, що в місті відновлено водопостачання та опалення.

Росія активно б'є по Одещині - останні новини

Останні кілька тижнів російська армія регулярно атакує Одеську область дронами та ракетами. У ніч на 13 грудня в результаті масованої атаки Одеса залишилася без світла, тепла та води. Згодом через удари по енергетиці в регіоні було оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня.

У ніч на 19 грудня РФ знову атакувала Одесу ударними дронами. Через влучання в енергетичні об’єкти частина Пересипського району міста залишилися без води, теплопостачання та світла. Крім того, через тривалі повітряні тривоги школам Одеси запропоновано перейти на дистанційну форму роботи.

