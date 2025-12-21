Директорка нацрозвідки Сполучених Штатів Америки Тулсі Габбард заперечила повідомлення ЗМІ про те, що правитель Росії Володимир Путін не збирається обмежувати свої апетити Україною і готує війну проти країн Балтії. Відповідна інформація була оприлюднена з посиланням на дані американської розвідки.
Габбард у соцмережі Х сказала, що оприлюднена авторитетним агентством інформація, – "це брехня та пропаганда". Мовляв, журналісти нібито хочуть підірвати мирні зусилля Дональда Трампа.
"Це брехня і пропаганда, яку Reuters охоче поширює від імені войовничих елементів, які хочуть підірвати невтомні зусилля президента Трампа по закінченню цієї кривавої війни, що призвела до понад мільйона жертв з обох сторін. Ви небезпечно поширюєте цю неправдиву інформацію, щоб заблокувати мирні зусилля президента Трампа", – написала вона.
За словами Габбард, видання "розпалює істерію та страх серед населення", щоб змусити Трампа підтримати "ескалацію війни". Вона стверджує, що саме цього "насправді хочуть НАТО і ЄС, щоб втягнути американські збройні сили безпосередньо у війну з Росією".
"Правда полягає в тому, що розвідувальне співтовариство США проінформувало політиків, включаючи члена HPSCI від Демократичної партії, якого цитує Reuters, що, за оцінками розвідки США, Росія прагне уникнути великої війни з НАТО. Воно також оцінює, що, як показали останні кілька років, дії Росії на полі бою свідчать про те, що вона наразі не має можливості завоювати і окупувати всю Україну, не кажучи вже про Європу", – додала директорка розвідки.
Амбіції Путіна: інші заяви
Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас нещодавно закликала не йти на вимоги Путіна щодо "здачі" українського Донбасу окупантам на тлі обговорень "мирного плану". Вона наголосила, що регіон не є кінцевою метою планів Путіна.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц порівняв нинішню ситуацію з подіями довкола Чехословаччини, коли її змусили поступитися територіями на користь Гітлера. Тоді цього виявилося замало, і аналогічна ситуація з Путіним, вважає політик.
Про те, що Європа може стати наступною ціллю РФ, не раз попереджав і генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він зауважив, що Північноатлантичний альянс має докласти всіх зусиль, аби запобігти війні, яка може бути "такого масштабу, як війна, яку пережили наші діди та прадіди".