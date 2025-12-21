За словами Габбард, у ЗМІ "розпалюють істерію та страх серед населення", щоб змусити Трампа підтримати "ескалацію війни".

Директорка нацрозвідки Сполучених Штатів Америки Тулсі Габбард заперечила повідомлення ЗМІ про те, що правитель Росії Володимир Путін не збирається обмежувати свої апетити Україною і готує війну проти країн Балтії. Відповідна інформація була оприлюднена з посиланням на дані американської розвідки.

Габбард у соцмережі Х сказала, що оприлюднена авторитетним агентством інформація, – "це брехня та пропаганда". Мовляв, журналісти нібито хочуть підірвати мирні зусилля Дональда Трампа.

"Це брехня і пропаганда, яку Reuters охоче поширює від імені войовничих елементів, які хочуть підірвати невтомні зусилля президента Трампа по закінченню цієї кривавої війни, що призвела до понад мільйона жертв з обох сторін. Ви небезпечно поширюєте цю неправдиву інформацію, щоб заблокувати мирні зусилля президента Трампа", – написала вона.

Відео дня

За словами Габбард, видання "розпалює істерію та страх серед населення", щоб змусити Трампа підтримати "ескалацію війни". Вона стверджує, що саме цього "насправді хочуть НАТО і ЄС, щоб втягнути американські збройні сили безпосередньо у війну з Росією".

"Правда полягає в тому, що розвідувальне співтовариство США проінформувало політиків, включаючи члена HPSCI від Демократичної партії, якого цитує Reuters, що, за оцінками розвідки США, Росія прагне уникнути великої війни з НАТО. Воно також оцінює, що, як показали останні кілька років, дії Росії на полі бою свідчать про те, що вона наразі не має можливості завоювати і окупувати всю Україну, не кажучи вже про Європу", – додала директорка розвідки.

Амбіції Путіна: інші заяви

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас нещодавно закликала не йти на вимоги Путіна щодо "здачі" українського Донбасу окупантам на тлі обговорень "мирного плану". Вона наголосила, що регіон не є кінцевою метою планів Путіна.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц порівняв нинішню ситуацію з подіями довкола Чехословаччини, коли її змусили поступитися територіями на користь Гітлера. Тоді цього виявилося замало, і аналогічна ситуація з Путіним, вважає політик.

Про те, що Європа може стати наступною ціллю РФ, не раз попереджав і генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він зауважив, що Північноатлантичний альянс має докласти всіх зусиль, аби запобігти війні, яка може бути "такого масштабу, як війна, яку пережили наші діди та прадіди".

Вас також можуть зацікавити новини: