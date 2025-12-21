Цими днями Дмітрієв у США зустрічається з Віткоффом і Кушнером.

Спеціальний представник російського президента Володимира Путіна Кирило Дмитрієв прокоментував переговори між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки щодо України, які відбуваються у Маямі. Його заяву наводять російські ЗМІ.

Дмітрієв, зокрема, у суботу, 20 грудня, сказав, що його перемовини зі спеціальним посланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером "відбуваються конструктивно".

"Дискусії відбуваються конструктивно", - зазначив представник Путіна і додав, що зустріч російської та американської сторін продовжиться у неділю, 21 грудня.

Переговори щодо закінчення війни в Україні: важливі новини

Як повідомляв раніше УНІАН, на зустрічі з російсько стороною в Маямі США мають представить російським чиновникам результати останнього раунду переговорів у Берліні щодо мирного плану і спробують переконати російський уряд погодитися з оновленою пропозицією про припинення війни.

Держсекретар США Марко Рубіо нещодавно заявив, що переговорники досягли прогресу щодо припинення російсько-української війни. Утім, зазначив він, "ще є куди йти", і "найскладніші питання завжди є останніми". Він додав, що США не бачать капітуляції в найближчому майбутньому з жодної зі сторін, і "тому тільки переговорне врегулювання дає можливість закінчити цю війну".

19 грудня російський диктатор Володимир Путін заявив про начебто готовність до переговорів і завершення війни в Україні "мирними засобами". За його словами, це має відбутися на основі тих принципів, які він виклав у червні минулого року в Міністерстві закордонних справ РФ. Тоді він вимагав повної відмови України від Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

