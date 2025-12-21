За словами політика, війна послаблює Україну, тому треба досягнути миру.

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна допомагає Україні та не бажає її руйнування. Він зазначив, що падіння України було б "катастрофою" для Будапешта. Про це він написав у своєму дописі в соцмережі X.

"Люди у сільській місцевості це розуміють чудово: ціна вашої земельної ділянки залежить не тільки від якості вашої нерухомості, але й від того, хто ваш сусід, у якому він стані і хто живе там", - зауважив Орбан.

За його словами, Угорщина постачає 44% електроенергії та 58% газу в Україну. Політик вважає, що без цього Україна вже б зазнала краху.

Відео дня

Орбан наголосив, що Будапешт надає Києву допомогу, хоча "деяку її частину розкрадають". Однак він додав, що збереження України є в інтересах Угорщини.

"Тим часом війна день у день послаблює Україну. Мир - єдине, що може її зміцнити. Кожен, хто справді стоїть на боці України, повинен прагнути миру, і повинен прагнути його зараз", - підкреслив премʼєр-міністр Угорщини.

Інші заяви Орбана

Раніше Орбан зробив скандальну заяву щодо заморожених активів РФ. Зокрема він вважає загалом ідею репараційної позики "тупою".

"Є дві країни, які у війні. Це не Європейський Союз. Це Росія і Україна. І дехто в Європейському Союзі хоче забрати гроші одної воюючої сторони і потім передати їх іншій. Це крокування у війну. Тож, прем’єр-міністр Бельгії правий: ми не повинні цього робити", - сказав політик.

Також премʼєр-міністр Угорщини закликав Європу відновити відносини з Росією та заявив про "занепад" ЄС. Він наголосив, що Вашингтон розуміє, що Європі "потрібно відновити свої відносини з Росією на стратегічному рівні".

"У ньому про Брюссель ідеться в тому самому тоні, в якому адміністрація Байдена і Брюссель говорили про нас. Що посієш, те й пожнеш", - зауважив Орбан.

Вас також можуть зацікавити новини: