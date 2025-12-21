У Службі відновлення та розвитку інфраструктури зауважили, що рух по території села Маяки здійснюється альтернативними шляхами.

На трасі Одеса-Рені, що веде на південь Одещини і до портів на Дунаї, знято обмеження руху, накладені раніше через атаку росіян по мосту через Дністер. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький

"Одеська область. До уваги водіїв. Обмеження руху транспорту в обох напрямках на автодорозі М-15 Одеса – Рені (на місто Бухарест) у межах населеного пункту Маяки – зняті", - написав Білошицький у Telegram.

Водночас у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області зауважили, що рух на автодорозі М-15 Одеса-Рені по території села Маяки здійснюється альтернативними шляхами.

"Задля забезпечення сполучення з півднем Одещини, та уникнення логістичних проблем, через наслідки атак країни-агресора, просимо всіх учасників дорожнього руху здійснювати рух розробленими альтернативними шляхами", - наголошують у службі.

Водіїв просять дотримуватись правил дорожнього руху (не здійснюйте обгін транспортних засобів, не виїжджайте на зустрічну смугу, не їхати по узбіччю), поводитись толерантно та з повагою до всіх учасників руху.

"Просимо не знімати та не публікувати альтернативні маршрути пересування людей та транспорту", - йдеться у повідомленні.

Російські удари по мостах на Одещині

Нагадаємо, на Одещині 18 грудня армія РФ завдала дронового удару по мосту через Дністер біля села Маяки на Одещині. У цей момент на мосту знаходилося цивільне авто: загинула жінка, її троє дітей, молодшому з яких 4 роки, отримали поранення. Рух транспорту на трасі Одеса-Рені було зупинено в обох напрямках. У Державній прикордонній службі України заявили, що внаслідок авіаційної атаки РФ, рух до певних пунктів пропуску через державний кордон обмежений.

Багато людей застрягли у масштабних заторах. За словами очевидців, їхні плани зруйновані, багато хто був у відчаї, бо не міг дістатися до місця призначення, особливо не пощастило тим, хто мав квітки на літаки з Румунії чи Молдови.

Експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов вважає, що Росія намагається розірвати транспортні комунікації між південно-західною частиною Одещини та рештою України.

