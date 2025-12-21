Також ворог бомбардував Миколаївський регіон.

Російська армія масовано атакувала інфраструктуру півдня Одеської області, куди наразі складно дістатися через удари по мостах, зокрема на трасі Одеса-Рені.

Як заявив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, минулої доби Росія знову масовано атакувала цивільну інфраструктуру регіону.

Ціллю ворога стали об’єкти транспортної, портової та промислової інфраструктури на півдні регіону. Внаслідок ворожих ударів зайнялися пожежі, пошкоджено майно. Як зазначив посадовець, обійшлося без постраждалих.

Він також звернувся до жителів південної Одещини з проханням зберігати спокій - попри ускладнення транспортного сполучення через удари ворога по мостах, що з’єднують цю частину Одеської області з рештою України, медична допомога там надається у повному обсязі.

Посадовець зазначив, що бригади екстреної медичної допомоги та медицини катастроф працюють безперебійно, маршрути госпіталізації скориговані з урахуванням об’їзних шляхів. Лікарні та амбулаторії продовжують надавати екстрену, невідкладну, планову, амбулаторну та стаціонарну медичну допомогу.

"Усі медичні заклади забезпечені персоналом, медикаментами та мають достатній запас палива для роботи генераторів… За потреби направлення пацієнта до закладів охорони здоровʼя центральної частини регіону - Департамент охорони здоров’я забезпечує контроль, оперативний супровід та оптимальний маршрут", - підкреслив Кіпер.

Також армія РФ завдала ударів по Миколаївщині - за словами очільника ОВА Віталія Кіма, ворог атакував Снігурівську громаду авіаційними засобами ураження, попередньо - КАБами. Внаслідок чого поранення отримав 49-річний чоловік. На ранок стан постраждалого - стабільний, середньої тяжкості. Також, за словами Кіма, пошкоджено складське приміщення з гуманітарною допомогою.

Нагадаємо, Росія вдарила по мосту на Одещині балістикою з касетним зарядом, що призвело до проблем на трасі Одеса-Рені, яка веде на південь регіону. Зокрема, ворог кілька разів атакував міст біля села Маяки. У ДПСУ заявили, що унаслідок зупинки руху трасою Одеса-Рені ускладнено дорогу до низки пунктів пропуску в Одеській області - на кордоні з Молдовою та Румунією.

Внаслідок атаки РФ по енергетичній інфраструктурі без світла залишився Миколаїв та населені пункти кількох районів області. Як повідомила місцева влада, росіяни масовано атакували ударними дронами критичну інфраструктуру області, внаслідок чого сталося знеструмлення населених пунктів у Баштанському, Миколаївському та Вознесенському районах.

