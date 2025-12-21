Він заявив, що у Путіна не вийшло досягти тих цілей, які він переслідував, почавши війну проти України.

Російська та українська влада на переговорах має піти на компроміси, щоб покласти край війні.

Таку думку висловив державний секретар США Марко Рубіо, передає Independent. Він заявив, що завершення війни вимагатиме, щоб обидві сторони "чимось поступилися", і США з'ясовують, "на що готові піти обидві сторони".

"Я не знаю, чи хоче Путін укласти угоду, чи Путін хоче захопити всю країну. Про це він говорив відкрито", - сказав держсекретар.

"Ми знаємо, чого він хотів домогтися спочатку, коли почалася війна. Він не досяг цих цілей", - додав Рубіо.

Переговори про закінчення війни

Переговірник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв розповів перші деталі переговорів США і РФ у Маямі. Він назвав їх конструктивними й анонсував, що зустріч сторін продовжиться сьогодні.

Крім того, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив про готовність Путіна вести діалог із Макроном щодо України, але за умови, що "є обопільна політична воля".

Зазначимо, що європейські лідери виключені з переговорного процесу про закінчення війни в Україні. Він проходить під егідою США і не передбачає участі Європи, яка обурена таким станом справ.

