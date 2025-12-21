У Путіна, звісно ж, одразу поспішили висунути умову для таких переговорів.

Російський диктатор Володимир Путін готовий поговорити з президентом Франції Еммануелем Макроном, за умови, що "є обопільна політична воля".

Про це повідомив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков. "Макрон сказав про готовність поговорити з Путіним... Він (Путін - ред.) також висловив готовність вести діалог із Макроном. Тому якщо є обопільна політична воля, то це можна тільки позитивно оцінити", - цитують росЗМІ слова Пєскова.

Макрон про переговори з Путіним

Два дні тому Макрон висловив думку, що Євросоюзу доведеться відновити прямі переговори з Путіним, якщо зусилля США досягти мирної угоди щодо України будуть безуспішними.

Також французький президент висловив невдоволення тим, що лідери європейських країн виключені з мирних переговорів з РФ, які проходять під егідою США.

Що заявляв Путін

19 грудня, Путін заявив, що Росія хоче закінчити війну проти України "мирними засобами" на основі тих принципів, які він виклав влітку 2024 року. За його словами, він знає про сигнали з боку Києва "про те, що вони готові вести якийсь діалог".

