Пожежа у гуртожитку в Сумах: 17 людей опинилися у димовій пастці, але були врятовані

Люди перебували у небезпеці, оскільки опинилися у димовій пастці та не могли самостійно вийти на свіже повітря.

У Сумах сьогодні, 26 березня, горів 9-поверховий гуртожиток Сумського державного університету.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС України в Сумській області, повідомлення про те, що на вулиці Замостянській виникла пожежа у гуртожитку університету, надійшло до Служби порятунку «101» о 12:06.

На момент прибуття вогнеборців з вікон 5-го поверху виходив густий дим. Рятувальники потрапили у задимлене приміщення та встановили, що в одній із кімнат на 5-му поверсі горять меблі. Крім того, існувала загроза поширення вогню на коридор та інші кімнати.

Під час проведення розвідки на 6, 7, 8 та 9 поверхах рятувальники виявили 17 осіб. «Люди перебували у небезпеці, оскільки опинилися у димовій пастці та не могли самостійно вийти на свіже повітря. Силами ланки газодимозахисної служби вдалось вивести їх із небезпечної зони на вулицю», – йдеться у повідомленні.

О 12:31 пожежу локалізували, а в 12:41 – ліквідували.

Усього до гасіння залучалось 20 осіб особового складу та 5 одиниць спецтехніки.

Причина пожежі встановлюється.