Вогнеборці понад 15 годин гасили пожежу у харківському виші (відео)
09:14, 03 серпня 2018Інциденти
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Повністю ліквідувати пожежу вдалося лише о 7 ранку 3 серпня.
У Харкові вогнеборці ліквідували пожежу на даху Української інженерно-педагогічної академії / facebook.com/iluhis
Рятувальники загасили масштабну пожежу, яка сталася 2 серпня в Українській інженерно-педагогічній академії.
Як повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій, пожежу повністю загасили 7:05.
Понад 12 годин гасили пожежу в Харківській інженерній академії
З даними рятувальників, вогонь охопив 800 м.кв. покрівлі та 500м.кв. перекриття.
До ліквідації пожежі було залучено 23 одиниці техніки та 116 чоловік особового складу.
До ліквідації залучалось 23 одиниці техніки / facebook.com/iluhis
Як повідомляв УНІАН, вчора, 2 серпня, загорілася будівля Української інженерно-педагогічної академії.
Харків'яни в соцмережах повідомляли, що стовп чорного диму, який піднявся в результаті пожежі, видно за десять кілометрів від місця події.
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