Вогнеборці понад 15 годин гасили пожежу у харківському виші (відео)

Повністю ліквідувати пожежу вдалося лише о 7 ранку 3 серпня.

Рятувальники загасили масштабну пожежу, яка сталася 2 серпня в Українській інженерно-педагогічній академії.

Як повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій, пожежу повністю загасили 7:05.

З даними рятувальників, вогонь охопив 800 м.кв. покрівлі та 500м.кв. перекриття.

До ліквідації пожежі було залучено 23 одиниці техніки та 116 чоловік особового складу.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 2 серпня, загорілася будівля Української інженерно-педагогічної академії.

Харків'яни в соцмережах повідомляли, що стовп чорного диму, який піднявся в результаті пожежі, видно за десять кілометрів від місця події.