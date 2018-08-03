Вогнеборці понад 15 годин гасили пожежу у харківському виші (відео)

09:14, 03 серпня 2018
Інциденти
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У Харкові вогнеборці ліквідували пожежу на даху Української інженерно-педагогічної академії / facebook.com/iluhis

Як повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій, пожежу повністю загасили 7:05.

З даними рятувальників, вогонь охопив 800 м.кв. покрівлі та 500м.кв. перекриття.

До ліквідації пожежі було залучено 23 одиниці техніки та 116 чоловік особового складу.

До ліквідації залучалось 23 одиниці техніки / facebook.com/iluhis

Як повідомляв УНІАН, вчора, 2 серпня, загорілася будівля Української інженерно-педагогічної академії.

Харків'яни в соцмережах повідомляли, що стовп чорного диму, який піднявся в результаті пожежі, видно за десять кілометрів від місця події.

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Теги: #пожежа#Харків