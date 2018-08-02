У центрі Харкова піднявся стовп чорного диму: горить будівля одного з вишів (фото, відео)

Харків'яни в соцмережах повідомляють, що стовп чорного диму, який піднявся в результаті пожежі, видно за десять кілометрів від місця події.

У центрі Харкова в приміщенні Української інжинерно-педагогічної академії сталася масштабна пожежа.

Як повідомили у держслужбі з питань надзвичайних ситуацій Харківської області про подію рятувальникам повідомили в 15.07.

"До місця події відразу за підвищеним номером складності були направлені підрозділи ДСНС у кількості 9-ти відділень на автоцистернах, 3 відділення на автодрабині, 1 відділення на аварійно-рятувальному автомобілі, а також інша спецтехніка", - розповіли у ДСНС.

Рятувальники, встановили, що горять конструкції горища, перекриття та даху двоповерхової будівлі.

Площа пожежі складає близько 500 кв.м.

Відео Yehor Smoliakov

Харків'яни в соцмережах повідомляють, що стовп чорного диму, який піднявся в результаті пожежі, видно за десять кілометрів від місця події.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня в курортному селі Коблево на Миколаївщині загорівся пляжний барний комплекс "Бора-Бора". В результаті інциденту постраждала щонайменше одна людина.