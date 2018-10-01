У Херсоні хлопець випав із автобуса на повному ходу й на додачу отримав штраф від поліції (відео)

До перевізника в патрульних зауважень немає, вони навіть не з’ясували, скільки було в салоні людей і чи не був автобус перевантаженим.

У Херсоні на повному ходу з рейсового автобуса випав пасажир. 20-річний хлопець лежить у лікарні зі струсом мозку, забиттям і тріщиною в черепі

Хлопець їхав до Херсона із сусіднього селища в приміському автобусі та випав із нього, ідеться в сюжеті ТСН.

"Я рукою тримався за сидіння попереду мене, оцією рукою тримав рюкзак. До дверей була ще відстань. Різко нахилився автобус, різко потягло всім убік, двері відчинилися, і я отак боком випав", - розповів постраждалий.

Нещасний випадок стався на повороті, двері відчинилися на ходу. "Автобуси, котрі їздять цим маршрутом – вони постійно забиті. Багато добираються на попутках, бо в автобус неможливо влізти", - пояснює мати потерпілого Ірина Шавлівська.

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Задні двері, з яких випав Руслан, є аварійним виходом, і заблокувати його перевізники не мають права. Поліцейські впевнені, що правил дорожнього руху не дотримався сам пасажир. Його й оштрафували. "Щоб він виконував надалі правила дорожнього руху, був уважним. Хлопець зайшов з того боку, де аварійний вихід. Ці двері помічені відповідним написом", - пояснив прес-офіцер патрульної поліції Херсона Андрій Кований.

До перевізника в патрульних зауважень немає, вони навіть не з’ясували, скільки було в салоні людей і чи не був автобус перевантаженим. Пояснюють, що це не вдалося зробити, бо після нещасного випадку автобус зупинився і пасажири розійшлися. У фірмі, якій належить транспортний засіб, переконують, що двері справні, тож відкритися могли, тільки якщо хтось із пасажирів випадково натиснув на ручку. А в тому, що автобус був переповненим, провини водія не бачать. "Він що, навмисне людей туди напхав? Вони самі йшли в автобус", - каже керівник служби безпеки АТП 16527 Андрій Тоцький.

Після інциденту автобус оглянули, несправності не виявили і знову випустили на маршрут. Мама потерпілого написала заяву до поліції та збирається подавати позов до суду. Зараз жінка шукає свідків, що їхали з її сином в автобусі.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 вересня у Кривому Розі маршрутний автобус з пасажирами врізався в дерево. Внаслідок аварії 10 осіб отримали травми.