У Кривому Розі маршрутка врізалася у дерево, постраждало 10 осіб (фото)
13:57, 25 вересня 2018Інциденти
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Одного з постраждалих пасажирів доставили до лікарні з підозрою на перелом лобової кістки.
У Кривому Розі внаслідок ДТП постраждало 10 осіб / фото dp.npu.gov.ua
Вранці 25 вересня у Кривому Розі маршрутний автобус з пасажирами врізався у дерево.
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Внаслідок аварії 10 осіб отримали травми, повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.
"Попередньо 10 осіб отримали легкі тілесні ушкодження, один із пасажирів доставлений до лікарні з підозрою на перелом лобної кістки", - йдеться у повідомлені.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).
Одного з постраждалих у ДТП з маршруткою доставили до лікарні з підозрою на перелом лобової кістки / фото dp.npu.gov.ua
Як повідомляв УНІАН, 25 вересня у Полтавській області внаслідок зіткнення маршрутки сполученням «Київ-Суми» з молоковозом загинула жінка, ще шестеро осіб госпіталізовані.
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