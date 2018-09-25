У Кривому Розі маршрутка врізалася у дерево, постраждало 10 осіб (фото)

Одного з постраждалих пасажирів доставили до лікарні з підозрою на перелом лобової кістки.

Вранці 25 вересня у Кривому Розі маршрутний автобус з пасажирами врізався у дерево. Читайте такожНа Кіровоградщині у жахливій ДТП з легковиками загинули три людини, ще троє - госпіталізовані Внаслідок аварії 10 осіб отримали травми, повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області. "Попередньо 10 осіб отримали легкі тілесні ушкодження, один із пасажирів доставлений до лікарні з підозрою на перелом лобної кістки", - йдеться у повідомлені. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху). Як повідомляв УНІАН, 25 вересня у Полтавській області внаслідок зіткнення маршрутки сполученням «Київ-Суми» з молоковозом загинула жінка, ще шестеро осіб госпіталізовані.

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