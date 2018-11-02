"Побійся Бога!": у Харкові священик на авто увірвався на цвинтар й проїхався по могилах (відео)

Священик роз'їжджав кладовищем у Харкові.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!

Отець Михайло, настоятель Олександрівського храму в Харкові, заїхав на кладовище на автомобілі та з невідомих причин втратив керування.

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В результаті машина "пострибала" по могилах і знесла кілька надгробків на 14-му кладовищі.

Відео з "подорожами" батюшки опублікували в соцмережах. На записі видно, як джип пробуксовує на могилі, після чого з авто виходить священик і розводить руками.

Раніше ЗМІ розповіли про священика з Львівської області, який двічі за рік сідав за кермо напідпитку.