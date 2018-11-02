"Побійся Бога!": у Харкові священик на авто увірвався на цвинтар й проїхався по могилах (відео)
18:59, 02 листопада 2018Інциденти
3219 0
Священик роз'їжджав кладовищем у Харкові.
УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!
Отець Михайло, настоятель Олександрівського храму в Харкові, заїхав на кладовище на автомобілі та з невідомих причин втратив керування.
Читайте такожВ Одесі катували і вбили американського священика - ЗМІ
В результаті машина "пострибала" по могилах і знесла кілька надгробків на 14-му кладовищі.
Відео з "подорожами" батюшки опублікували в соцмережах. На записі видно, як джип пробуксовує на могилі, після чого з авто виходить священик і розводить руками.
Раніше ЗМІ розповіли про священика з Львівської області, який двічі за рік сідав за кермо напідпитку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter