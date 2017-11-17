Священик зі Львівщини двічі за рік сідав за кермо напідпитку (відео)
19:00, 17 листопада 2017Інциденти
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Сам служитель церкви із журналістами не спілкується, а його дружина каже - то був не алкоголь, а заспокійливе.
Священик зі Львівщини двічі за рік сідав за кермо напідпитку
Священик зі Львівщини двічі за рік сідав за кермо напідпитку. Про це повідомляється у сюжеті ТСН.
Читайте такожУ Житомирі п'яний оперуповноважений чинив опір патрульнимСам служитель церкви із журналістами не спілкується, а його дружина каже - то був не алкоголь, а заспокійливе. Львівські священики кажуть, що це не вперше тамтешні отці дозволяють собі зайвого. В Єпархії вирішують, чи відсторонять священика від служіння.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Сумах п'яний офіцер поліції протаранив патрульний автомобіль.
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