Священик зі Львівщини двічі за рік сідав за кермо напідпитку (відео)

19:00, 17 листопада 2017
Інциденти
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Сам служитель церкви із журналістами не спілкується, а його дружина каже - то був не алкоголь, а заспокійливе. 

Священик зі Львівщини двічі за рік сідав за кермо напідпитку. Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Читайте такожУ Житомирі п'яний оперуповноважений чинив опір патрульнимСам служитель церкви із журналістами не спілкується, а його дружина каже - то був не алкоголь, а заспокійливе. Львівські священики кажуть, що це не вперше тамтешні отці дозволяють собі зайвого. В Єпархії вирішують, чи відсторонять священика від служіння.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Сумах п'яний офіцер поліції протаранив патрульний автомобіль.

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Теги: #п'яний священник на Львівщині#п'яний водій Львівщина