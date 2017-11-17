Священик зі Львівщини двічі за рік сідав за кермо напідпитку (відео)

Священик зі Львівщини двічі за рік сідав за кермо напідпитку. Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Читайте такожУ Житомирі п'яний оперуповноважений чинив опір патрульнимСам служитель церкви із журналістами не спілкується, а його дружина каже - то був не алкоголь, а заспокійливе. Львівські священики кажуть, що це не вперше тамтешні отці дозволяють собі зайвого. В Єпархії вирішують, чи відсторонять священика від служіння.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Сумах п'яний офіцер поліції протаранив патрульний автомобіль.