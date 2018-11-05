Матеріалів слідства достатньо, щоб розкрити вбивство Гандзюк - поліція

Громадян, які володіють інформацією, її може допомогти слідству, закликають повідомляти її за телефоном гарячої лінії 0 800 501 482.

В Національній поліції вважають, що слідство має достатньо матеріалів для розкриття вбивства радника мера Херсона активістки Катерини Гандзюк.

Про це сказав заступник голови Нацполиции Костянтин Бушуєв журналістам у Києві 5 листопада, передає УП.

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"Я переконаний, що з урахуванням тих матеріалів, які на сьогодні Національна поліція передала в провадження слідчого Служби безпеки України, буде достатньо, щоб спільними зусиллями довести вину в тому числі і замовників", – сказав Бушуєв.

Він наголосив: оскільки кримінальне провадження, яке стосувалося компетенції Національної поліції, зараз передано до слічого СБУ, відтак всі коментарі, що стосуються вказаних проваджень будуть надаватися виключно з дозволу і в межах, визначених слідчим СБУ.

"Вважаю, хто б не був замовником, він повинен понести відповідальність, настільки сувору, наскільки це передбачає закон, якщо це взагалі можливо виміряти суворістю закону", – додав Бушуєв.

Заступник керівника Нацполіції також зазначив, що смерть Гандзюк – велика трагедія для всього українського суспільства і вона не має бути приводом для будь-яких політичних пересмикувань чи піару.

В свою чергу Служба безпеки України підтверджує, що Генеральна прокуратура рішенням 5 листопада доручила подальше розслідування справи про умисне вбивство херсонської громадської активістки Катерини Гандзюк Головному слідчому управлінню СБУ.

Водночас там вказують, що станом на 16.00 понеділка кримінальне провадження до органу досудового розслідування ще не надійшло.

"Запевняємо, що співробітники СБУ зроблять все можливе аби у максимально стислі терміни встановити та затримати замовника цього зухвалого злочину", – йде мова у повідомленні СБУ.

Там також зазначають, що "справа не має жодних обмежень, передбачених законом "Про державну таємницю", окрім обмежень передбачених статтею 222 КПК України, яка регламентує порядок, межі та спосіб розголошення даних досудового провадження".

Громадян, хто має інформацію, яка може допомогти слідству, закликають повідомляти її за телефоном гарячої лінії 0 800 501 482.

Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня, внаслідок нападу жінка отримала опіки 40% шкіри та сильне пошкодження очей.

Гандзюк перенесла більше дестяка операцій. Вона перебувала в реанімації в одній з лікарень Києва.

Про смерть жінки стало відомо вдень 4 листопада: інформацію розповсюдили у FB-спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк?", яку створили й вели друзі Катерини.

Пізніше керівник поліції Києва Андрій Крищенко підтвердив інформацію про смерть Гандзюк.

Речник НПУ Ярослав Тракало повідомив, що кримінальне провадження, за яким розслідується напад на Гандзюк, перекваліфіковано на "Умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб" і буде розслідуватися за пп. 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ.