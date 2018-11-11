Громадянин Білорусі намагався вивезти з України «Святе письмо» (фото)

Наразі церковні видання вилучено.

Громадянин Білорусі намагався вивезти з України «Святе письмо»

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Житомирського загону Північного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Як зазначається у повідомленні, святі писання кінця ХІХ століття виявили учора прикордонники відділу «Овруч» Житомирського загону на кордоні з Білоруссю спільно з працівниками митниці.

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Так, для проходження прикордонно-митного оформлення в пункт пропуску «Виступовичі» прибув автомобіль Audi під керуванням громадянина Білорусі. Під час перевірки багажного відділення автівки, яка прямувала на виїзд з України, серед інших речей охоронці кордону виявили дві старовинні книги «Біблія» та «Псалом Сто - Осмнадцатий» датовані 1891 роком.

Наразі церковні видання вилучено. Іноземця притягнуто до відповідальності. Чи належать святе письмо до культурної та історичної цінності встановить експертиза.