В Одесі затримали ізраїльтянина, розшукуваного Інтерполом за розповсюдження кокаїну

Сьогодні, 22 березня, прикордонники Одеського загону виявили громадянина Ізраїлю, який перебував у міжнародному розшуку за продаж кокаїну.

Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, у міжнародному аеропорту «Одеса» під час оформлення рейсу «Стамбул-Одеса» на одного з пасажирів відбулось спрацювання бази даних Інтерполу.

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«В результаті подальшої перевірки з’ясувалося, що 29-річного громадянина Ізраїлю розшукують правоохоронні органи з метою арешту та подальшої екстрадиції до Ізраїлю для притягнення до кримінальної відповідальності за незаконну торгівлю, експорт та імпорт кокаїну. За розповсюдження наркотиків на батьківщині іноземцю призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 27 років», – йдеться в повідомленні.

За даним фактом проінформовано Українське бюро Інтерполу. Особу затримано та передано представникам Національної поліції.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня у міжнародному аеропорту «Одеса» затримано громадянина Туреччини, який розшукувався Інтерполом за вчинення підпалу.