В Одесі затримали чоловіка за підозрою у низці збройних розбійних нападів

В Одесі сьогодні затримано чоловіка за підозрою у низці збройних розбійних нападів на офіси установ, що надають оперативні грошові кредити.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, оперативники Портофранківського відділення поліції міста затримали озброєного чоловіка, який здійснював напади на установи, що працюють під вивіскою «Швидкі гроші» та ін.

Зазначається, що житель Одеської області заходив у приміщення, давав касиру записку, в якій вимагав видати гроші, при цьому погрожував пістолетом.

Читайте такожУ Запоріжжі СБУ затримала банду поліцейських, які займалися пограбуваннями

Як повідомив начальник регіонального поліцейського главку Дмитро Головін, за словами затриманого, на злочин його штовхнули борги, з якими він не міг розрахуватися.

«Новоявлений гангстер, житель області, діяв зухвало, передавав записку касирові і, погрожуючи пістолетом, вимагав гроші з каси, йому вдалося таким чином здійснити цілу серію пограбувань у нашому місті», - наголосив Головін.

Наразі проводяться відповідні оперативно-слідчі дії.