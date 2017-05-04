В Одесі заарештовано п'ять членів ОЗУ, підозрюваних у розбійних нападах на підприємців

В Одесі заарештовано п'ять членів організованого злочинного угруповання, підозрюваних у розбійних нападах на підприємців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, встановлено, що лідер банди підібрав чотирьох фізично підготовлених спільників, розділив між ними ролі, а також придбав вогнепальну та іншу зброю, балаклави, рукавички та ін.

За даними слідства, учасники злочинної групи упродовж листопада-грудня 2016 року скоїли низку збройних нападів та крадіжок у сімей підприємців в Одесі, селі Зоря Саратського району та селі Новоселівка Кілійського району Одеської області.

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«Під час вчинення злочинів бандити пов'язували жертв, били їх і залякували», - повідомили в прес-службі.

Сума шкоди, заподіяної потерпілим, становить майже 500 тис. грн.

Прокуратура Одеської області 3 травня повідомила про підозру всім п'ятьом членам злочинного угруповання у вчиненні бандитизму, розбійних нападів, крадіжок та незаконному поводженні зі зброєю (ст. 257, ч. 4, ст. 187, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

Суд за клопотанням прокуратури ухвалив заарештувати членів злочинного угруповання.