У День Гідності і Свободи на вулиці Києва додатково вийдуть близько 2 тисяч правоохоронців

Завтра у зв’язку з відзначенням Дня Гідності та Свободи на вулиці Києва додатково вийдуть близько 2 тис. правоохоронців. Про це начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко написав у Facebook.

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«Наймасовіші заходи заплановані у Києві, тож у столицю прибуде чимало людей із інших областей. Тому наше завдання - зробити усе, аби на належному рівні забезпечити порядок і безпеку громадян. Складна ситуація на сході держави, резонансні злочини у столиці та області, хвиля неправдивих повідомлень про замінування різноманітних об’єктів, насторожлива оперативна інформація і постійна терористична загроза – усе це спонукає нас до посилення заходів безпеки», - зазначив він.

За даними Крищенка, на вулиці столиці додатково вийдуть близько 2000 правоохоронців: як поліцейських, так і військовослужбовців, у тому числі придані сили з найближчих регіонів.

В аеропорту, на залізничному вокзалі та у центральній частині міста чергуватимуть озброєні патрулі, кінологи та вибухотехніки.

Крищенко закликав громадян із розумінням ставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з перевірками, та до можливих обмежень руху.