Струс мозку, зламаний ніс і вибиті зуби: у Сумах охоронці нічного клубу жорстоко побили двох відвідувачів (фото)

У Сумах охоронці нічного клубу "Luna" жорстоко побили двох відвідувачів. Сестра одного з потерпілих Анастасія розповіла, що інцидент стався близько 4-ї ранку 23 грудня.

Її брат, 22-річний Павло, разом із компанією друзів зайшов до нічного клубу близько першої години ночі. За кілька годин вони зібралися йти, але на виході, біля гардеробу, побачили, як охоронці гамселять чоловіка, передає ТСН.ua.

"Коли брат діставав номерок (у гардероб до куртки, - Ред.), у нього впала сумочка-банан. Він нахилився, і його затягнули у бійку, одразу вдарили в обличчя, він впав і його почали бити. Вони зупинилися лише тому, що хтось викликав поліцію", - розповіла Анастасія.

Після нападу Павло, не чекаючи на правоохоронців, звернувся до лікарні, де його обстежили, зокрема зробили комп'ютерну томографію і МРТ. З'ясувалося, що хлопець отримав струс і забій мозку, у нього зламаний ніс, верхня щелепа, немає двох зубів. Зараз він перебуває на стаціонарі у лікарні, пізніше його мають перевести до неврологічного відділення.

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За словами Анастасії, вони звернулися до поліції. Правоохоронець, який приїхав до Павла у лікарню, прийняв у них заяву. Проте молоді сумчани не надто розраховують на справедливість.

Як кажуть місцеві жителі, нічний заклад "Luna" давно відомий у Сумах саме тим, що тамтешні охоронці постійно влаштовують побиття відвідувачів. Кожні вихідні до відділення нейрохірургії обласної лікарні потрапляють один або декілька постраждалих.

"Я не знаю, чого мого брата туди потягнуло. Там охоронці самі часто провокують людей, так ніби нацьковують одне на одного. Для них якоїсь причини для побиття і не треба", - каже Анастасія.

Крім того, місцеві подейкують, що власник закладу Олег Урун має великі зв’язки, зокрема у керівництві місцевої прокуратури, через що ще жодного разу його працівники не понесли покарання.

Примітно, що про славу цього закладу давно відомо й міській владі. Так, ще 2011 року тодішній міський голова Геннадій Мінаєв, відповідаючи на запитання містян на своєму сайті, дав сувору характеристику нічному клубу.

"Нічний клуб "Луна" [...] завжди був і є осередком правопорушень. Ми (міськвиконком) неодноразово доводили це до відома міліції. На деякий час все затихає, а потім весь цей бедлам, вибачте, відновлюється", - так Мінаєв відповів журналістці, яка поскаржилася на побиття її самим Уруном.

Мінаєв пообіцяв вжити заходи щодо клубу, зокрема, обмежити його режим роботи. Проте з того часу, як свідчать нещодавні події, мало що змінилося.

ТСН.ua звернувся із запитом до міської влади та обласного управління Нацполіції, проте відповіді наразі немає. Отримати коментар власника закладу Уруна також поки що не вдалося.

Як повідомляв УНІАН, вночі 16 грудня в ресторані SoloPizza на Хрещатику сталася серйозна бійка. Співробітники закладу побили своїх відвідувачів.