Диктатор заявив, шо Білорусь намагалася знищити безпілотники і витратила на це величезні засоби.

Білорусь не причетна до безпілотників, які залітають у Польщу чи Литву, заявив самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко. Про це пише Белта.

"Усе, що сьогодні залітає в Польщу, Литву, - ми не маємо до цього жодного відношення. І якби ми так, як вони виють, вили після кожного зальоту до нас безпілотників з боку України, Росії, через Польщу там, Литву… Ми ніколи цього не робили. Ми спокійно реагуємо по відповідних лініях", - сказав він.

Лукашенко також наголосив, що Білорусь нібито збила половину безпілотників, "не знаючи, чиї вони".

"Ми витратили величезні засоби, щоб знищити ці безпілотники, які летіли не до нас - летіли в Польщу. І їм повідомили, скільки куди летить безпілотників. Ми теж не знали, чиї вони: "Працюйте!". Вони це визнають. Утім, пакостять. Значить, у них є якісь задуми. Ми повинні їх розгадати. Ми їх розгадали. І повинні цьому протистояти. Нікому нічого не пояснюючи", - додав білоруський диктатор.

Атака російських дронів на Польщу і реакція Білорусі

Як повідомляв раніше УНІАН, 10 вересня в Польщу вторглися російські дрони. Премʼєр-міністр Дональд Туск офіційно це підтвердив і визнав, що це були саме російські ударні безпілотники. "Загрозу було ліквідовано завдяки рішучим діям наших командирів, солдатів, пілотів та союзників", – заявив Туск.

У Білорусі "відзначились" раптовою заявою з приводу інциденту. Там сказали, що в Польщу залетіли дрони, які "заблукали". Мінськ нібито передав інформацію про їхній рух Варшаві, що дозволило знищити цілі. За словами начальника Генерального штабу Білорусі Павла Муравейка, літальні апарати нібито відхилилися від маршруту внаслідок дії систем радіоелектронної боротьби та перетнули повітряний простір Білорусі.

