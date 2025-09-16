Бої в Добропільському виступі тривають.

Наразі осіння битва за Донбас знаходиться у гарячій фазі, тривають бої на Добропільському виступі. Про ситуацію на цій ділянці фронту розповів офіцер батальйону "Свобода" 4 бригади оперативного призначення НГУ Андрій Іллєнко.

"Бої в Добропільському виступі тривають. Те, що роблять тут Сили Оборони — це по суті переосмислення концепції мобільної оборони в умовах сучасної війни 2025 року. Гігантська сіра зона, зустрічні бої, точкові хірургічні контратаки", - зазначив він.

Військовий додав, що "кілл-зона", на якій панують дрони, наразі вже становить 10-15 кілометрів в обидві сторони.

"Осіння битва за Донбас у розпалі", - підкреслив він.

Видання Forbes зазначає, що зараз росіяни націлені на "рішучий прорив" у Покровську, перекидаючи в цей район досвідчені підрозділи морської піхоти.

Водночас українські війська зараз змикаються з російським Добропільським виступом у районі Покровська, і у цьому котлі у російських військ практично не залишиться варіантів, окрім як здатися або бути знищеними.

Також в коментарі виданню The Telegraph українські бійці зазначають, що принаймні до кінця року Росії не вдасться захопити Покровськ, якщо їм не вдасться перекрити логістику ЗСУ, що малоймовірно.

