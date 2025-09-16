Обох президентів критикували за їхній підхід до Кремля.

Першим президентом США, який переночував у Віндзорському замку у Великій Британії, був Рональд Рейган. У 1982 році його в Британії жорстко критикували протестувальники, які вважали, що він занадто суворий із кремлівськими "твердими людьми".

Нинішній президент США Дональд Трамп, який також зупиниться в резиденції британських монархів із дев'ятсотлітньою історією, звинувачується у зворотному: у постійних поступках Росії, особливо після його останніх кроків, пов'язаних із війною в Україні, пише CNN.

Президент США також применшує серйозність тривожних вторгнень російських безпілотників у країни НАТО. Його покірність перед обличчям агресії Москви вразила б Рейгана, чия політика допомогла Америці виграти Холодну війну майже за два з половиною десятиліття до того, як Трамп поховав традиційний республіканський інтернаціоналізм, заявляють журналісти.

Відео дня

Нещодавно він опублікував лист для членів НАТО, заявивши, що готовий "ввести великі санкції проти Росії". Але там була умова: країни альянсу повинні припинити закупівлю нафти, яка фінансує військову машину Путіна.

"Це хитрий маневр. На перший погляд заява президента виглядає цілком логічною. Чому держави НАТО продовжують купувати російські вуглеводні, якщо бачать у Росії смертельну загрозу своїй безпеці? Але пропозиція Трампа була лише вивертом. Він висунув умови, які, найімовірніше, ніколи не будуть виконані, що знову дозволило йому уникнути тиску на Путіна, якого він майже ніколи не піддає серйозному американському примусу", - ідеться в матеріалі.

Небажання Трампа протистояти Путіну - який постійно намагається посварити США з їхніми європейськими союзниками - може призвести до небезпечних наслідків.

Не зустрічаючи опору з боку Америки, Росія стає дедалі сміливішою - як у нанесенні ракетних і дронових ударів по Україні, так і в демонстрації сили у Східній Європі. Поки Трамп наполягає, що Путін нібито хоче миру, російські ракети обрушуються на цивільні об'єкти по всій Україні - за сотні кілометрів від лінії фронту.

Інші новини про дії Трампа проти Росії

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп повинен зробити "рішучі особисті кроки" і змусити Путіна боятися, за словами президента України Володимира Зеленського.

Крім того, нещодавно дещо в словах американського лідера змінилося. Він уперше назвав Росію агресором у війні проти України. Це може демонструвати зміну його позиції щодо Москви.

Вас також можуть зацікавити новини: