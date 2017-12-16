У Києві співробітники піцерії побили до крові своїх відвідувачів (фото, відео)

Вночі в суботу, 16 грудня, в ресторані SoloPizza на Хрещатику сталася серйозна бійка. Співробітники закладу побили своїх відвідувачів.

Як повідомляє "Інформатор", молода пара з ще однією дівчиною прийшли поїсти піци. Але під кінець відпочинку вони посварилися з директором.

За даними видання, адміністратор спочатку на них кричала і обзивала, після чого за допомогою офіціантів компанію молодих людей викинули на вулицю.

На цьому співробітники піцерії не зупинилися, а продовжили бити двох дівчат і хлопця. Свідками бійки стали таксисти, які чергували неподалік. Вони зняли на відео процес побиття і викликали поліцію. Після дзвінка правоохоронцям, співробітники закладу закрилися в ресторані.

Молоді люди так до кінця і не зрозуміли, за що їх побили. Як розповів потерпілий хлопець, він захищав свою дружину від адміністратора піцерії та її співробітників.

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За його словами, конфлікт почала адміністрація і з незрозумілої йому причини напали на них усередині закладу. Хлопець зазначив, що за рахунком вони розплатилися.

У подружжя видно сліди побоїв на обличчі. Хлопець також скаржився на біль в області грудної клітини, а його дружина на нирки.

На місце прибули медики для надання допомоги, а також патрульні для фіксації правопорушення. Працівники Solo Pizza так і не вийшли для дачі пояснень.