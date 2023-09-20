Чоловік працював на складі, куди влучив "Шахед". Це був його перший і останній робочий день.

Внаслідок вчорашньої ворожої атаки на Львів загинув 32-річний Петро Бурбан, який працював на одному із складів, куди влучили "Шахеди". Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"Вчора внаслідок ворожих обстрілів Львова на одному зі складів загинув 32-річний Петро Бурбан. Це був його перший день на новій роботі", - зазначив міський голова.

За його словами, Петро після повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на війну та прослужив півтора року. Нещодавно повернувся з війни до сім’ї – дружини та трьох маленьких дітей.

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"Два тижні він шукав роботу і вчора був його перший робочий день. Перший і останній", - поінформував Садовий.

Атака "Шахедів" на Львів 19 вересня

Рано вранці 19 вересня росіяни атакували Львів дронами-камікадзе типу "Шахед".

Більшість з них сили ППО збили, однак кілька влучили у складські приміщення. Це склади з вікнами, побутовою хімією, а також приміщення, де зберігала гуманітарну допомогу благодійна місія КАРІТАС-СПЕС.

Під завалами знайшли загиблого чоловіка, який там працював. Також відомо про ще одного постраждалого, його госпіталізували з відкритим переломом кінцівки.

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