Особи загиблих встановлені, всі вони - місцеві жителі у віці від 23 до 35 років.

Сьогодні в Білгород-Дністровському районі Одеської області в покинутому колодязі виявлені чотири мертвих людини.

Як передають у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, тіла трьох чоловіків і жінки виявили в неділю в покинутому колодязі біля одного з сіл Плахтіївської ОТГ. Їх особи встановлені, всі вони - місцеві жителі у віці від 23 до 35 років.

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Зараз на місці працюють рятувальники і співробітники слідчо-оперативної групи, які з'ясовують всі обставини того, що сталося. Вирішується питання про правову кваліфікацію події.

У соціальних мережах з'явилася інформація, що тіла витягнуті, це - подружжя і ще двоє чоловіків.

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Автор: Лариса Козова