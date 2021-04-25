Сьогодні в Білгород-Дністровському районі Одеської області в покинутому колодязі виявлені чотири мертвих людини.
Як передають у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, тіла трьох чоловіків і жінки виявили в неділю в покинутому колодязі біля одного з сіл Плахтіївської ОТГ. Їх особи встановлені, всі вони - місцеві жителі у віці від 23 до 35 років.
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Зараз на місці працюють рятувальники і співробітники слідчо-оперативної групи, які з'ясовують всі обставини того, що сталося. Вирішується питання про правову кваліфікацію події.
У соціальних мережах з'явилася інформація, що тіла витягнуті, це - подружжя і ще двоє чоловіків.
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