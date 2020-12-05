На Луганщині в ДТП загинув боєць батальйону Луганськ-1. Троє громадян доставлені до лікарні.
Читайте такожНа Рівненщині поблизу школи автомобіль на смерть збив хлопчикаПро це повідомляють у поліції Луганської області.
Сьогодні, 5 грудня, за попередньою інформацією, в районі смт Смолянінове, співробітник БППОП "Луганськ-1" ім. Сергія Губанова, 1981 р.н., повертаючись зі служби на власному автомобілі ВАЗ-2108, зіткнувся з мікроавтобусом.
Внаслідок ДТП сержант поліції загинув на місці. Троє пасажирів мікроавтобусу доставлені до лікарні.
Наразі на місці події знаходяться керівництво ГУНП та співробітники слідчо-оперативної групи.
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