Чоловік екснардепки також визнав вину і просив дозволу виїхати за кордон для лікування.

Сьогодні, 14 березня, колишня народна депутатка України Ірина Кормишкіна, яка підозрюється у незаконному збагаченні, визнала свою вину. Про це повідомляє організація "Transparency International Ukraine".

В організації зазначають, що відбулося перше судове засідання у справі екснардепки Ірини Кормишкіної та її чоловіка Юрія Кормишкіна.

У повідомленні сказано, що в лютому 2025 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт з двома угодами про визнання винуватості Кормишкіної та її чоловіка. За його словами, угоди були ініційовані стороною захисту ще на стадії досудового розслідування.

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Зазначається, що сьогодні на підготовчому засіданні прокурор озвучив, що в угоді прописані такі умови для Ірини Кормишкіної:

щире каяття;

перерахування 20 млн грн до державного бюджету;

донат на ЗСУ - 1 млн грн протягом 5 місяців;

"викриття один одного";

суспільний інтерес: економія ресурсів суду та правоохоронних органів;

позбавлення права обіймати посади в органах державної влади строком на 2 роки.

"Ірина та Юрій Кормишкіни свою провину визнали. Чоловік екснардепки, поза іншим, просив дозволу виїхати за кордон для лікування. За його словами, він працює в аграрному бізнесі і підірвався на протитанковій міні та мав перелом хребта. Саме тому, на думку Кормишкіна, йому потрібно проходити лікування за кордоном. Доля цієї поїздки залежить від рішення прокурора", - зазначають в "Transparency International Ukraine".

Суддя також поцікавилася відсутністю на засіданні поручителів, зокрема, лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма і не погодилася із захистом, що не було потреби викликати поручителів.

У повідомленні йдеться, що засідання відклали, а наступного разу суд розгляне угоду щодо визнання винуватості Юрія Кормишкіна. Далі ці угоди має затвердити суд.

Справа нардепки Кормишкіної - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого Верховна Рада України проголосувала за припинення повноважень народного депутата України Ірини Кормишкіної із фракції "Слуга народу". Вона сама написала заяву про складання депутатських повноважень.

Кормишкіна обиралася до парламенту по списку партії "Слуга народу" під номером 116. Також вона була членом комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

За даними слідства, у 2021-2022 рр. нардепка набула у власність кошти на суму понад 20 млн грн, які суттєво перевищували її законні доходи.

В НАБУ повідомляли, що вона передала їх у позику своєму чоловікові, який за них придбав домоволодіння на Одещині, де подружжя наразі і проживає, але вони у декларації за 2023 рік не зазначили про згаданий будинок й дві земельні ділянки, які перебували у них в користуванні.

У січні 2025 року НАБУ і САП повідомили чоловікові чинної народної депутатки України Ірини Кормишкіної про підозру у легалізації майна, яке його дружина набула у незаконний спосіб.

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