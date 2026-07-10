Навіть відкриті пляжі в Одесі не гарантують безпеки: Плетенчук попередив про загрозу у морі

Особливо небезпечно відвідувати ділянки узбережжя, на яких прямо заборонено це робити, наголосив речник ВМС.

В Одесі є низка пляжів, які отримали офіційний дозвіл на відкриття, але це не гарантує 100-відсоткову безпеку, адже міни можуть переміщуватися та вибухати. Про це розповів УНІАН речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук.

За його словами, питання відкриття пляжів для відпочинку - прерогатива місцевої влади, військової адміністрації, а ВМС забезпечують безпеку першочергово для суден та кораблів, які перебувають в акваторії. Також військові моряки залучені до розмінування вибухових предметів, які виявляють у "полі зору" відпочивальників.

"Точно не варто наближатися до цих предметів – половина з них вибухає ще до приїзду вибухотехніків, бо міни нестабільні у ситуації, коли їх викидає, це по-перше. По-друге, не варто відвідувати ділянки узбережжя, на яких прямо заборонено це робити", - наголосив військовий.

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Він пояснив: у таких випадках люди наражають себе на небезпеку під час купання не тільки через можливість вибуху. Річ у тому, що за умови нештатної ситуації, наприклад, під час шторму, врятувати людину дуже складно. Зокрема, через те, що фахівці ДСНС не працюватимуть на ділянках, де є мінна загроза, та подібний випадок стався наприкінці червня на Одещині, пояснив речник ВМС.

За повідомленням Головного управління ДСНС в Одеській області, біля села Сичавка під час купання в морі зникла 10-річна дівчинка, яка відпочивала з прабабусею. До пошуків залучили водолазів, рятувальників, фахівців безпілотних систем, але знайшли дитину вже мертвою за кілька днів.

У ВМС наголошують: відпочинок на таких ділянках схожий на спробу самогубства.

"Є низка відкритих пляжів, але й це не означає 100-відсоткову безпеку, бо море – непередбачувана стихія. Може бути шторм, а під час шторму міни можуть переміщуватися, їх може викидати на узбережжя. Тому треба бути дуже обачним", - підкреслив Плетенчук.

"Варіантів залишитися неушкодженим немає"

За його словами, в акваторії спостерігаються різноманітні види вибухонебезпечних пристроїв. Серед них – міни, які потрапили у Чорне море через військову агресію РФ, пристрої, що опинилися у воді у 2023 році після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС, та навіть міни часів Першої та Другої світових війн.

"Предметів міноподібних та мін є різноманіття… Чим міна більша, тим вона небезпечніша. Якщо це протидесантна міна, то вона має доволі велику кількість вибухівки. Якірна річкова, яка має позитивну плавучість, теж не залишає шансів на виживання при контакті... А міна протикорабельна може мати й чверть сотні кілограмів вибухівки. Тобто варіантів залишитися неушкодженим немає, безпечна дистанція від неї – від 1 кілометра", - наголосив Плетенчук.

Жартувати з мінами, особливо протикорабельними, точно не варто, наголосив речник ВМС. Якщо такий "подарунок" вибухне на березі, постраждати можуть всі, хто перебуває на пляжі. Не менш небезпечний вибух у воді. Крім того, не варто наближатися до уламків дронів – у воді та на суходолі. Адже ворог вдається до різних хитрощів. Як пояснив військовий, буває, росіяни "нештатно мінують" безпілотники чи застосовують обманки, які мають невелику кількість вибухівки, але її вистачить, щоб покалічити людину.

За словами Плетенчука, щороку ВМС України знешкоджують близько пів сотні міноподібних предметів та мін:

"Загалом у морі – сотні мін… Долю випробовувати точно не варто".

Відпочинок в Одесі під час війни

Нагадаємо, 23 червня під час дронової атаки на одному з центральних пляжів Одеси загинула 26-річна відпочивальниця. Крім того, чоловік 39 років отримав поранення та був доставлений до лікарні. На цьому пляжі працювали підприємці, які надавали в оренду шезлонги тощо, але згодом з’ясувалося, що офіційно на той момент цей пляж відкритим не був.

Як писав УНІАН, влітку 2026 року місцева влада офіційно відкрила низку пляжів. За словами посадовців, пляжі, що функціонують, означають працюючий бізнес. Адже влітку одеські пляжі – суцільні ресторани, кафе, розважальні заклади, платні шезлонги та інші атрибути, якими підприємці намагаються заставити якомога більшу площу на узбережжі.

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