В деяких Telegram-каналах пишуть, що в селищі Кароліно-Бугаз на базі відпочинку "Чайка" двоє людей підірвалися на міні.

В курортному селищу на Одещині в результаті вибуху на пляжі загинула людина.

Про це журналістам повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Зокрема, в командуванні підтвердили факт того, що має місце загибель в результаті вибуху, про що повідомили очевидці в соцмережах.

"Факт є. Обставини уточнюємо", - сказали в командуванні.

В той же час, в деяких Telegram-каналах з посиланням на очевидців пишуть, що в селищі Кароліно-Бугаз на базі відпочинку двоє людей підірвалися на міні, одна загинула, друга контужена.

Пізніше в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що "на одному із пляжів Одещини чоловіча компанія вирішила відпочити, незважаючи на заборону і попередження про мінну небезпеку... Під час запливу в морі один з відпочивальників підірвався на невстановленому вибуховому пристрої, його тіло витягли на берег без ознак життя", - сказано в повідомленні.

Другий плавець отримав контузію і легкі подряпини, від госпіталізації відмовився.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня речник Головного управління ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко заявив, що в Одесі та Одеській області через війну пляжі в курортний сезон 2022 року відкривати не будуть.

"Жоден пляж на території Одеської області не відкриється. Наразі узбережжя – це лінія оборони, а не зона відпочинку", – підкреслила тоді Мартиненко.

Вона зазначила, що пляжі регіону небезпечні, зокрема, тим, що до берега періодично прибиває хвилями ворожі міни. За її словами, в цьому сезоні єдине можливе місце для відпочинку – санаторії, бази відпочинку, які мають басейни.

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