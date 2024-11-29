Площа займання склала 2 тисячі квадратних метрів.

Сьогодні, 29 листопада, в Одесі, в районі курортної Аркадії, згорів один з найпопулярніших місцевих ресторанів True Man.

Як повідомили у пресслужбі регіонального главку ДСНС, зранку рятувальники ліквідували масштабну пожежу, яка виникла в закладі біля Чорного моря.

"Через значний вітер була загроза розповсюдження вогню на поруч розташовані будівлі, яку вогнеборцям вдалось запобігти. На місці працює дослідно-випробувальна лабораторія для встановлення причини займання", - розповіли у відомстві.

Відео дня

Йдеться, що майже 3 години знадобилось надзвичайникам для повної ліквідації пожежі, на гасіння якої залучались 51 рятувальник та 10 одиниць техніки.

Як уточнили УНІАН у пресслужбі, площа займання склала 2 тис. кв. метрів. За словами речниці ГУ ДСНС в Одеській області Марини Аверіної, спалахнув заклад літнього типу, який нині не працював. Через пориви вітру вогонь міг поширитися на будови сусідніх закладів.

У соціальних мережах очевидці пишуть, що палав відомий літній комплекс True Man, який знаходиться на пляжі "Аркадія". Також люди припускають, що місце біля моря хтось хоче "віджати" або забудувати.

Зокрема, активіст Дем’ян Ганул у Telegram зазначив, що так буває, "коли на його місці планується чергова забудова.

"Чекаємо проєкт чергового "пространства", - наголосив він.

Інший інцидент з клубом True Man

Нагадаємо, у 2021 році в курортній зоні Одеси вже горів популярний нічний клуб True Man Hot Boat. Повідомлення про загоряння клубу надійшло рятувальникам 9 листопада приблизно о 22:50.

Тоді йшлося, що вогонь охопив близько 400 кв. м. Тоді клуб розташований в районі пляжу "Дельфін". Розглядалося 3 версії причини пожежі: коротке замкнення електромережі, занесення джерела запалення ззовні невстановленою особою, або групою осіб, та необережне поводження з вогнем.

Вас також можуть зацікавити новини: