Під час затримання порушник чинив опір та завдав тілесних ушкоджень патрульному.

У Києві чоловік зламав зап'ястя патрульному поліцейському, який приїхав на виклик щодо сімейного насильства.

Читайте такожЖитель Дніпра застрелив співмешканку, поки чистив рушницю (фото, відео)Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Києва.

До поліції звернулась неповнолітня дівчина, яка повідомила, що у квартирі на проспекті Правди п'яний вітчим свариться та погрожує фізичною розправою їй та її матері.

Для врегулювання конфлікту на місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Правоохоронці намагались припинити конфлікт мирним шляхом, однак порушник на зауваження не реагував, штовхав поліцейських та поводив себе агресивно.

Відтак патрульні прийняли рішення затримати дебошира, вдягнувши на нього кайданки, однак останній чинив опір і вдарив правоохоронця, зламавши йому зап’ястя.

Слідчі затримали 30-річного уродженця Запорізької області, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за умисне вбивство. Окрім цього, зловмисник систематично притягувався до адміністративної відповідальності за сімейне насилля.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

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Автор: УНІАН