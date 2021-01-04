Потерпілій надали допомогу, а її онук "потребує додаткового обстеження спеціалістами".

У Черкасах поліцейські затримали чоловіка за домашнє насильство над своєю 82-річною бабусею – вона кричала з вікна і просила про допомогу.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Національної поліції України.

Зазначається, що 2 січня поліцейські підрозділу протидії домашньому насильству ГУНП в Черкаській області та роти ТОР (тактико-оперативного реагування) патрульної поліції отримали повідомлення, що з вікна одного з будинків кричить жінка та просить про допомогу.

"Прибувши на місце події, правоохоронці з'ясували, що 24-річний онук вчинив домашнє насильство стосовно 82-річної бабусі, з якою мешкає. Він силою утримував жінку, при собі мав ніж та поводився агресивно", - розповіли в поліції.

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Зауважується, що металеві двері до будинку ніхто не відчиняв, а крики жінки продовжувалися. Тому, зважаючи на можливу загрозу життю та здоров'ю жінки, поліцейські викликали працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, аби зламати двері та дістатись до помешкання.

"Відтак, спільними діями поліції та рятувальників, пенсіонерку врятували. Їй надали допомогу, а кривдника затримали. Зараз бабуся перебуває під наглядом медиків у третій міській лікарні. Ушпиталили й онука, за словами лікарів, він потребує додаткового обстеження спеціалістами", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Тетяна Поляковська