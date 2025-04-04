Нині вирішується питання правової кваліфікації події.

Поліція Дніпропетровської області з'ясовує обставини вибуху автомобіля, внаслідок чого постраждали місцевий посадовець з дружиною.

Як повідомив відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, повідомлення про вибух надійшло до правоохоронців сьогодні близько 07:40. "Водій автомобіля - місцевий посадовець - та його дружина отримали поранення", - сказано у повідомленні.

У зв'язку з цим, на місце виїхав перший заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірізде, співробітники поліції, СБУ та прокуратури.

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"Вирішується питання щодо правової кваліфікації. Зʼясовуються усі обставини події", - відзначили в поліції.

Вибухи у Києві

3 квітня у Києві сталися два вибухи. Один - на ринку "Юність" у Деснянському районі, інший - біля гаражів у Дніпровському районі.

Зокрема, внаслідок вибуху гранати у кіоску на ринку "Юність" загинули дві людини. Вибухотехніки главку виявили залишки боєприпасу.

У другому випадку, чоловік біля гаражів знайшов шматок мідного дроту, на кінці якого був прив'язаний предмет, схожий на капсуль від гільзи. Чоловік почав підігрівати його запальничкою, внаслідок чого стався вибух. Уламками чоловіку посікло живіт.

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