Постраждалих доправили до лікарні.

Чернігівська поліція розслідує обставини вибуху в автомобілі, що пролунав ввечері у вівторок, 13 лютого, в одному з мікрорайонів міста.

Як повідомили в відділі комунікації поліції Чернігівської області, інформація про вибух у легковому автомобілі надійшла біля 19-ї години. В резульаті інциденту є постраждалі.

"Внаслідок вибуху постраждали двоє людей в автівці - чоловік та жінка. Їх госпіталізували", – зазначили в поліції.

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Нині на місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки обласної поліції, криміналістична лабораторія. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

Як уточнили в пресслужбі міської ради, вибух стався на вул. Курсанта Єськова. У момент інциденту поруч проїздив автобус. На щастя, пасажири та водій не постраждали.

На місці події тривають оперативно-слідчі дії. Через це тимчасово скорочено рух автобусного маршруту №37. Автобуси не курсують до кінцевої зупинки.

Інші інциденти з вибухами в Україні

У січні 2024 року у Дніпрі вибухнув автомобіль із людьми всередині. На момент інциденту в салоні перебували двоє людей. Травмовано 34-річного чоловіка.

Наприкінці грудня 2023 року у Львові пролунав вибух у житловому будинку. Внаслідок інциденту загинули люди.

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