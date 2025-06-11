У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб може проводитися їхня додаткова перевірка.

Служба безпеки України проведе низку контррозвідувальних безпекових заходів на території міста Львів протягом 12-16 червня, що передбачають зокрема перекриття вулиць. Про це повідомили в Управлінні СБУ у Львівській області.

Зазначається, що до безпекових заходів також будуть залучені працівники Національної поліції.

"Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто. Мета – запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану.

"Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка", - наголосили в СБУ.

Також буде здійснюватись огляд територій та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

Безпекові заходи на вулицях міст

Як повідомляв УНІАН, подібні безпекові заходи СБУ проводила в минулому, зокрема і в інших містах. Так, у травні 2024 року подібні перевірки відбувалися в Києві. Тоді вони проводилися в центрі столиці - на території Шевченківського району Києва. Серед основних локацій були Софійська і Михайлівська площі, а також прилегла місцевість.

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