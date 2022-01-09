ЇЇ виявили мешканці міста Василівка 9 січня, коли викорчовували старі дерева в саду

У Запорізькій області спеціалісти Державної служби з надзвичайних ситуацій знешкодили 100-кілограмову авіабомбу.

Про це повідомляє ДСНС.

"Небезпечну знахідку виявили мешканці м. Василівка 9 січня, коли викорчовували старі дерева в саду. Спеціалісти ДСНС, що прибули за викликом, ідентифікували знахідку як 100-кілограмову авіабомбу часів минулих війн", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожОкупанти провели в Криму військові навчання з авіабомбами й винищувачамиЗазначається, що піротехніки знешкодили вибухонебезпечний предмет, а також додатково обстежили місце небезпечної знахідки. Загрозу місцевим мешканцям ліквідовано.

Як повідомляв УНІАН, в італійському місті Бріндізі влади евакуювали 54 тисяч осіб через виявлену авіабомби часів Другої світової війни.

Для успішного проведення операції подібного масштабу було залучено приблизно тисячу співробітників правоохоронних органів і 250 волонтерів. Саму бомбу знешкоджували 15 військових саперів.

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