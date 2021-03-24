За попередніми даними, постраждалий хлопець отримав численні травми обличчя.

У місті Оріхів Запорізької області підліток жорстоко побив свого однолітка.

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Побиття знімали на відео. Як повідомляє "Акцент", ролик був опублікований в одному з місцевих пабліків. Стверджується, що злочинець – учень десятого класу гімназії, раніше його вигнали з кількох шкіл.

За попередніми даними, постраждалий хлопець отримав множинні травми обличчя.

Як повідомляють в Instagram-акаунті «Оріхів сьогодні", на ситуацію відреагували правоохоронці.

Із заявою про побиття в поліцію звернулася матір потерпілого – 18 березня її сина побив неповнолітній місцевий житель.

За даним фактом відкрито кримінальну справу про нанесення легких тілесних ушкоджень.

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Автор: Дмитро Захаров