У місті Оріхів Запорізької області підліток жорстоко побив свого однолітка.
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Побиття знімали на відео. Як повідомляє "Акцент", ролик був опублікований в одному з місцевих пабліків. Стверджується, що злочинець – учень десятого класу гімназії, раніше його вигнали з кількох шкіл.
За попередніми даними, постраждалий хлопець отримав множинні травми обличчя.
Як повідомляють в Instagram-акаунті «Оріхів сьогодні", на ситуацію відреагували правоохоронці.
Із заявою про побиття в поліцію звернулася матір потерпілого – 18 березня її сина побив неповнолітній місцевий житель.
За даним фактом відкрито кримінальну справу про нанесення легких тілесних ушкоджень.
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