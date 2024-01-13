Про постраждалих поки що не повідомлялося.

У торговельно-розважальному комплексі "Космополіт", що у Солом’янському районі Києва, сталася пожежа. Попередньо - займання в дитячій кімнаті, повідомив у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко.

"Відбувається евакуація людей з ТРЦ "Космополит", де сталося загоряння. Попередньо - на 4 поверсі чотириповерхової будівлі, в дитячій кімнаті. Екстрені служби прямують на місце", - зазначив він.

Як повідомив у коментарі УНІАН речник ДСНС Києва Павло Петров, наразі локалізація пожежі триває. З будівлі вже було евакуйовано близько 200 осіб. Інформація щодо наявності постраждалих уточнюється. В мережі з'явилися кадри пожежі, на яких видно, що принаймні на момент зйомки масштаб загоряння був незначним.

Оновлено о 17.15. Згодом Кличко написав, що загоряння таки сталося на четвертому поверсі. Було виявлено один осередок пожежі. Наразі її гасять. Екстрені служби працюють на місці.

"На цей час постраждалих немає. До медиків ніхто не звертався", - повідомив міський голова.

У ДСНС України також зауважили, що на місці працює 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 50 рятувальників.

Оновлено о 18.23. Пізніше Кличко повідомив, що пожежу було ліквідовано. Екстрені служби продовжують працювати на місці.

"До медиків наразі звернулися троє постраждалих від пожежі в ТРЦ "Космополіт". Жінка та чоловік, які там працюють, та 8-річна дівчинка, яка перебувала в торгівельному центрі. Всі - зі скаргами на отруєння продуктами горіння. Медики їм надали допомогу на місці. Від госпіталізації постраждалі відмовилися", - заявив він.

У ДСНС зауважили, що о 17:42 загорання у одному з приміщень торговельного центру було ліквідоване на площі 50 кв.м.

Інші новини про пожежі в Києві

Як повідомляв УНІАН, 8 січня на Троєщині у Києві загорівся тролейбус з пасажирами. Всі вони вчасно залишили транспортний засіб, по медичну допомогу ніхто не звертався.

За інформацією "Київпастрансу", тролейбус був у справному стані і перед виходом на маршрут пройшов необхідні регламентні роботи. За попередньою версією, причина загоряння - підпал зсередини салону.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій в місті Києві зазначили, що загоряння сталося під час руху в задній частині транспортного засобу. Внаслідок пожежі транспортний засіб згорів повністю.

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