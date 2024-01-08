Попередньо, причина загоряння - підпал зсередини салону.

На Троєщині у Києві загорівся тролейбус з пасажирами, постраждалих немає. Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації, на Троєщині загорівся тролейбус маршруту №37А.

"Всі пасажири вчасно залишили транспортний засіб. За медичною допомогою ніхто з пасажирів не звертався", - наголосили у КМДА.

За інформацією "Київпастрансу", тролейбус був у справному стані і перед виходом на маршрут пройшов необхідні регламентні роботи.

"За попередньою версією, причина загоряння - підпал зсередини салону. Наразі на місці події працюють фахівці "Київпастрансу", рятувальні служби, медики та правоохоронні органи", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій в місті Києві зазначається, що займання тролейбуса сталося на перехресті вулиць Радунської та Оноре де Бальзака.

Загоряння сталося під час руху в задній частині транспортного засобу. Внаслідок пожежі транспортний засіб згорів повністю.

Пожежі транспорту в Україні

Нещодавно у Львові під час руху загорівся трамвай. У салоні в цей час були пасажири. Дим миттю розповсюдився, затягло усю вулицю. Унаслідок цієї події ніхто не постраждав.

Як згодом з'ясувалося, зайнялося у нижній частині вагона, вогонь швидко загасили. У міській раді повідомили, що з ладу вийшло електрообладнання, це і спричинило пожежу.

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