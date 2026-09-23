РФ атакувала судно з соняшниковою олією на Одещині: загинув капітан

Росіяни завдали удару по вантажному судну під прапором Антигуа і Барбуда.

Російські військові завдали удару реактивним дроном по цивільному комерційному судну на Одещині, яке транспортувало соняшникову олію. Внаслідок атаки загинув 63-річний капітан з України.

Як повідомило державне підприємство "Адміністрація морських портів України", РФ атакувала цивільне судно в Чорному морі вночі 23 вересня. Зазначається, що росіяни завдали удару по вантажному судну під прапором Антигуа і Барбуда.

"Внаслідок атаки виникла пожежа. Екіпаж було евакуйовано силами ВМС України, пожежу ліквідовано. Загинув капітан судна – цього разу російська атака забрала життя українського моряка", - заявили в АМПУ.

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В пресслужбі Одеської обласної прокуратури УНІАН розповіли, що капітану було 63 роки.

"Російські військові завдали удару реактивним дроном по мирному судну, яке транспортувало сільськогосподарську продукцію – соняшникову олію. На борту було 16 цивільних моряків... За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", - наголосили у пресслужбі.

Як уточнив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, окрім комерційного вантажного судна, ворог двічі поспіль атакував складські приміщення для зберігання медикаментів, побутових товарів та харчові продукти. Ліквідація пожежі тривала кілька годин.

У пресслужбі Головного управління ДСНС в Одеській області додали, що внаслідок удару виникла масштабна пожежа на складах, ліквідацію якої ускладнювали повторні повітряні тривоги, особливості будівлі та велика кількість продукції всередині.

Через численні російські атаки на Одесу до ліквідації пожежі долучилися рятувальники Миколаївщини. Всього від ДСНС залучалися понад 70 вогнеборців.

Крім того, в Одеському районі горів торговельний центр, який був атакований сьогодні вранці. На місце події прибули рятувальники. Понад 60 вогнеборців з Одеської та Миколаївської областей залучались до гасіння пожежі.

Інші ворожі удари по цивільному судноплавству в Чорному морі

Як писав УНІАН, 17 вересня у Чорному морі російські військові завдали удару дронами по цивільному іноземному судну, внаслідок чого загинув капітан, ще троє членів екіпажу отримали поранення.

Атака сталася під час прямування до одного з українських портів судна під прапором Танзанії.

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