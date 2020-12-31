В Одесі затримано жінку, яка відібрала у подружжя пенсійного віку 85 тисяч гривень.
Читайте такожУ Миколаєві чоловік зламав руку патрульному, який перевіряв його на причетність до крадіжкиЯк повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, зловмисницю затримано 29 грудня.
Зазначається, що приблизно місяць тому 38-річна одеситка, видавши себе за соціальну працівницю, прийшла до пенсіонерів, які проживають в Малиновському районі.
«Скориставшись довірливістю стареньких, зловмисниця розповіла, що нинішні купюри найближчим часом вийдуть із законного обігу і запевнила, що має повноваження обміняти «старі» гроші на оновлені», - розповіли в главку.
Господарі вже мали намір передати всі свої заощадження (85 тис. грн) зловмисниці, але не встигли, оскільки в цей час до них прийшла справжня працівниця соцслужби.
Побачивши її, зловмисниця швидко вирвала з рук пенсіонерів гроші, відштовхнула представницю служби і зникла.
Поліцейські встановили особу зловмисниці та місце її перебування. Жінці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 131 тис. грн.
Як зазначив начальник Хмельницького відділення поліції Олександр Мільчук, зараз фігурантка перевіряється на причетність до скоєння аналогічних злочинів.
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