Шестеро мешканців столиці заради створення провокативного контенту демонстрували зброю і слухали російську музику.

Під час обшуку вдома в двох неповнолітніх, які фігурували у скандальних відео демонстрували зухвалу поведінку в центрі Києва, вилучено зброю, набої, страйкбольну гранату. Про це повідомляє поліція Києва.

"В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 ККУ, слідчі столичної поліції провели обшуки вдома у двох неповнолітніх, за результатами яких вилучили зброю, набої, страйкбольну гранату, кастет, ніж, а також комп’ютерну техніку та мобільні телефони", - сказано в повідомленні.

В поліції нагадали, що наприкінці цього тижня у соцмережах було поширено ряд публікацій щодо зухвалої поведінки групи неповнолітніх осіб у центрі Києва, які, зокрема, слухали російську музику, демонстрували зброю та вчиняли ряд інших дій заради створення провокативного контенту.

Сказано, що "блогерами" виявились шестеро мешканців столиці, віком від 14 до 17 років. Правоохоронці запросили юнаків разом з їх батьками до відділку поліції, де вони надавали пояснення з приводу зазначених подій.

В поліції зазначають, що за вказаним фактом триває досудове розслідування.

Скандал в центрі Києва - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у мережі поширилось відео про компанію молодиків, які начебто перекривають рух на вулицях Києва задля власної розваги, а також слухають російську музику. Йшлося про те, що група молодиків на люксових автомобілях влаштувала хаос у центрі Києва, зокрема, проїжджаючи повз меморіал загиблим захисникам у центрі столиці, вони включали пісню "Я русский".

Свої витівки хлопці викладали у соцмережі, де один із учасників заявив, що "всі проблеми вирішать "подарунки" від їхніх батьків". Також на одному із відео видно, що їх начебто супроводу. Поліція Києва відреагувала на цю інформацію і повідомила, що вже встановлює осіб, які фігурують на відео.

Їх розшукали, з ними та їх батьками вспілкувалися ювенальні поліцейські.

В поліції зазначали, що один із учасників раніше вже фігурував у подібних відео із використанням російської музики. Він був притягнутий до відповідальності за ст. 436-2 Кримінального кодексу України та суд ухвалив рішення призначити йому покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на один рік.

Після завершення перевірки діям кожному з шести фігурантів буде надано правову оцінку.

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