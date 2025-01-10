Поліцейські обіцяють розібратися, що насправді відбувалося на скандальних відео.

У Мережі поширилось відео про компанію молодиків, які начебто перекривають рух на вулицях Києва задля власної розваги, а також слухають російську музику.

"Група молодиків на люксових автомобілях влаштувала хаос у центрі Києва, зокрема, проїжджаючи повз меморіал загиблим захисникам у центрі столиці, вони включали пісню "Я русский"", - пише один з популярних телеграм-каналів.

Свої витівки хлопці викладали у соцмережі, де один із учасників заявив, що "всі проблеми вирішать "подарунки" від їхніх батьків". Також на одному із відео видно, що їх начебто супроводжує поліція.

Поліція Києва відреагувала на цю інформацію і повідомила, що вже встановлює осіб, які фігурують на відео.

"На цей час поліцейські з’ясовують, коли відбулась подія та усіх її учасників з метою притягнення до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Нову інформацію обіцяють доносити до громадськості.

Інші інциденти на вулицях України

Як повідомляв УНІАН, у другій половині 2024 року містами України прокотилася хвиля підпалів автівок військових. Наразі правоохоронцями встановлено, що займаються цим наймані за гроші РФ українці, переважного молодого віку, які іноді навіть не задумуються, що вони роблять.

Також у жовтні Служба безпеки України та Національна поліція запобігли кривавому теракту у Києві, який планувала воєнна розвідка РФ (більш відома як ГРУ). Було затримано двох російських агентів, які мали підготувати саморобний вибуховий пристрій та підірвати його в одному із багатолюдних місць столиці України.

За даними контррозвідки СБУ, метою ворога була максимальна кількість загиблих з-поміж цивільного населення Києва для поширення панічних настроїв серед громадян.

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