У київському відділку поліції померла жінка.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Інцидент стався сьогодні вночі у Святошинському управлінні поліції, куди оперативники доставили правопорушницю, затриману за крадіжку з магазину. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України.
«Із жінкою, яка не мала постійного місця проживання у столиці та неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності за майнові злочини, провели всі необхідні процесуальні дії та надали правову допомогу», - йдеться у повідомленні.
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Жінку затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України і помістили у кімнаті для затриманих. Скарг на здоров'я від затриманої не надходило.
Наразі на місці події працюють лікарі, слідчо-оперативна група та судово-медичний експерт, а правоохоронці опрацьовують записи із камер спостереження та встановлюють обставини її смерті.
Усі матеріали перевірки будуть передані до Державного бюро розслідувань.
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