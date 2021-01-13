У Києві у результаті обвалу ґрунту загинув монтажник.
Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України у м. Києві.
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Як зазначається, інцидент стався на вул. Вишгородській в Оболонському районі столиці. Там на території одного з житлових будинків стався обвал ґрунту під яким опинилась людина.
Як виявилося, під час риття тунелю для прокладання силового електрокабелю, було завалено піском монтажника.
Рятувальники відразу приступили до деблокування потерпілого за допомогою аварійно-рятувального інструменту.
"Нажаль, чоловік 1960 року народження отримав травми, несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.
Бійці вилучили тіло чоловіка та передали слідчо-оперативній групі для з'ясування обставин трагічного випадку.
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