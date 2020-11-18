В Харкові підлітки влаштували пожежу / Скріншот
У Харкові правоохоронці шукають підлітків, які влаштували пожежу у багатоповерховому будинку.
Читайте такожВ Києві вночі горів будинок: мешканці рятувалися з квартир як могли – без теплих речей (фото)
Як повідомляється у сюжеті ТСН, дії порушників зафіксувала камера спостереження: вони зібрали купу паперу та підпалили його просто у під'їзді 5-поверхівки. Коли спалахнув вогонь, підлітки знімали його на свої телефони.
Під’їзд охопив їдкий дим, тож наполохані пожильці викликали рятувальників.
З нижчих поверхів довелося евакуювати людей, із вогнем впоралися за 15 хвилин.
У Харкові розшукують підлітків, які підпалили будинок заради розваги
Більше новин на тему
- У Рівному підпалили Mercedes кандидата у депутати облради
- Поліція затримала пожежника, який "на замовлення" підпалював елітні іномарки в Одесі (фото)
- У Києві на Дніпрі згоріла яхта (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram