Коли спалахнув вогонь, підпалювачі знімали його на свої телефони.

У Харкові правоохоронці шукають підлітків, які влаштували пожежу у багатоповерховому будинку.

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Як повідомляється у сюжеті ТСН, дії порушників зафіксувала камера спостереження: вони зібрали купу паперу та підпалили його просто у під'їзді 5-поверхівки. Коли спалахнув вогонь, підлітки знімали його на свої телефони.

Під’їзд охопив їдкий дим, тож наполохані пожильці викликали рятувальників.

З нижчих поверхів довелося евакуювати людей, із вогнем впоралися за 15 хвилин.

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Автор: Дмитро Захаров